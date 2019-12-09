Российские компании готовятся повысить сотрудникам зарплаты

В России резко возросло число компаний, которые намерены повысить зарплаты своим сотрудникам. Как показали результаты исследования сервиса «Работа.ру», 25% работодателей планируют повысить жалование персоналу с 2020 года. О том, что оплата труда точно останется на прежнем уровне, заявили только 35% опрошенных.

Данные показатели отражают позитивную динамику на рынке труда. В прошлом году повысить зарплаты были готовы только 18% организаций, в то время как отказались это делать 56% компаний.

По мнению заместителя генерального директора «Работа.ру» Александра Ветеркова, данная тенденция свидетельствуют об изменении стратегии работодателей. Для многих из них стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников обойдется намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего персонала, считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарплату в РФ смогут принудительно списывать со счетов работодателя.