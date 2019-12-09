  1. Пятый канал
  4. Росимущество подало иск к театру «Сатирикон» на 287 миллионов рублей

Росимущество подало иск к театру «Сатирикон» на 287 миллионов рублей

, 10:36 | Карина Бернтгольц Видео 53

Ранее Московская объединенная энергетическая компания подала два иска к учреждению на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; © РИА Новости / Алексей Сухоруков, Антон Денисов; ТАСС / Васев Стоян

Росимущество подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании суммы в размере около 287 миллионов рублей с российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел, обращение было зарегистрировано 6 декабря. К производству иск еще не принят.

Как отмечает агентство, ранее в адрес столичного театра уже были поданы два иска со стороны Московской объединенной энергетической компании. Организация потребовала от «Сатирикона» выплатить ей долг за оказанные услуги на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Об основаниях исковых требований на данный момент информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался режиссер Игорь Войтулевич, ставивший спектакли в «Сатириконе» и Театре имени Маяковского.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Стоп! Красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Последние новости

11:08
Путин встретится с Зеленским после саммита «нормандской четверки» в Париже
10:58
Видео: Машина с охотниками сорвалась в пропасть в Дагестане
10:43
«Золушка»: Глафира Тарханова рассказала, в каком наряде лучше всего встречать этот новый год
10:36
Росимущество подало иск к театру «Сатирикон» на 287 миллионов рублей
10:28
«Горячая детка»: Блэк Чайна восхитила фанатов изгибами своего тела
10:12
Российские компании готовятся повысить сотрудникам зарплаты

Сейчас читают

Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]