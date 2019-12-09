Росимущество подало иск к театру «Сатирикон» на 287 миллионов рублей

Росимущество подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании суммы в размере около 287 миллионов рублей с российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел, обращение было зарегистрировано 6 декабря. К производству иск еще не принят.

Как отмечает агентство, ранее в адрес столичного театра уже были поданы два иска со стороны Московской объединенной энергетической компании. Организация потребовала от «Сатирикона» выплатить ей долг за оказанные услуги на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Об основаниях исковых требований на данный момент информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался режиссер Игорь Войтулевич, ставивший спектакли в «Сатириконе» и Театре имени Маяковского.