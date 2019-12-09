Путин встретится с Зеленским после саммита «нормандской четверки» в Париже

Президент России Владимир Путин встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже после окончания переговоров «нормандской четверки» и проведения совместной пресс-конференции лидеров четырех государств: Франции, РФ, Германии и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Елисейском дворце.

Предполагается, что встреча Владимира Путина, Эмманюэля Макрона, Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель продлится около двух с половиной часов.

После окончания мероприятия глава РФ обсудит с лидером Незалежной реализацию Минских соглашений, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ожидается, что встреча двух политических лидеров пройдет в Елисейском дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Париже готовились к саммиту в «нормандском формате».