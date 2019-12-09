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Как проходит подготовка к «нормандскому саммиту» в Париже — видео

, 6:52 Эфирная новость 44

«Нормандская четверка» в столице Франции станет первой встречей Путина и Зеленского лицом к лицу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vincent Isore, 5-tv.ru

В столице Франции пройдет встреча лидеров стран нормандской четверки. Одна из главных тем — урегулирование конфликта на Донбассе. Именно на этой встрече в Париже состоится личное знакомство Путина и Зеленского.

Однако подготовка к «нормандскому саммиту» проходит на фоне массовых протестов — в Париже не утихает бунт желтых жилетов, в Киеве — оппозиция очертила «Красные линии для Зеленского». На акцию протеста собрались около десяти тысяч человек.

Они выступили против любого компромисса на предстоящей встрече в «нормандском формате». Об атмосфере накануне саммита, расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинцев с бандеровскими флагами забросали яйцами в Париже.

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