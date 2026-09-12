В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20

В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G2

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в Майами не состоится. Об этом 12 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства AFP.

«Это невозможно», — приводит его слова телеканал France 24.

При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона готова провести встречу с Зеленским в Москве.

Ранее 12 сентября украинский лидер заявил о готовности приехать на саммит G20 в Майами, если в нем будет участвовать Владимир Путин.

Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. Москва примет в нем участие на высоком уровне.

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