В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Российская сторона отвергла такой формат переговоров, предложив другую площадку для диалога.
Фото: www.globallookpress.com/Wang Tiancong
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В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G2
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в Майами не состоится. Об этом 12 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства AFP.
«Это невозможно», — приводит его слова телеканал France 24.
При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона готова провести встречу с Зеленским в Москве.
Ранее 12 сентября украинский лидер заявил о готовности приехать на саммит G20 в Майами, если в нем будет участвовать Владимир Путин.
Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. Москва примет в нем участие на высоком уровне.
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