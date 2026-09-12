В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 30 0

Российская сторона отвергла такой формат переговоров, предложив другую площадку для диалога.

В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G2

Фото: www.globallookpress.com/Wang Tiancong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G2

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в Майами не состоится. Об этом 12 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства AFP.

«Это невозможно», — приводит его слова телеканал France 24.

При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона готова провести встречу с Зеленским в Москве.

Ранее 12 сентября украинский лидер заявил о готовности приехать на саммит G20 в Майами, если в нем будет участвовать Владимир Путин.

Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. Москва примет в нем участие на высоком уровне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
Безопасный судоходный маршрут: Иран и Оман пришли к соглашению
0:15
СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом под Пермью
0:01
Анна Семенович дождалась предложения руки и сердца
23:45
Фестиваль Росгвардии собрал более 25 тысяч человек в «Лужниках»
23:25
В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20
23:15
Капитан погиб после выброса судна на берег в Обской губе

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Это случилось!» — У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок
Груды металла: кадры с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео