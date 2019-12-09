Снова невеста? Ирина Дубцова поймала свадебный букет

Сердце красавицы Ирины Дубцовой до сих пор официально свободно. После развода с Романом Черницыным, у певицы поменялось отношение к официальным бракам. Но похоже, что судьба сделала артистке жирный намек. На свадьбе подруги Дубцова поймала букет невесты. Новостью женщина поделилась в Instagram.

Как пишет «7Дней.ru», в роскошном ресторане на Рублевке, где молодожены праздновали знаменательное событие, Ирина Дубцова успела и отдохнуть, и поработать. В конце торжества, певица поймала букет невесты. Теперь, согласно народной примете, Ирина должна расстаться со статусом незамужней женщины.

Instagram @dubtsova_official

Но похоже, что сама Дубцова не в восторге от этой идеи. Она не считает, что все парам надо обязательно официально регистрировать брак — есть те, кому удобнее просто жить вместе.

Ирина Дубцова признается, что мечтает о рождении второго ребенка — дочки. Несмотря на то, что артистка не спешит связывать себя узами брака, она признавалась, что влюблена. Имя счастливчика популярная исполнительница держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что наряд Дубцовой вызвал недоумение поклонников на «Золотом граммофоне».