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Возлюбленная Петросяна ответила хейтерам на проклятия

, 13:48 | Мия Субботина Фото 366

Татьяна Брухунова опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Помощница и, по слухам, уже официальная жена Евгения Петросяна 30-летняя Татьяна Брухунова опубликовала фото на своей странице в Instagram. Правда не за тем, чтобы порадовать поклонников селфи. Сегодня новоявленную знаменитость атаковали хейтеры в связи с новостью о ее бракосочетании с Евгением Петросяном.

«Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!» — подписала пост девушка.

Instagram @bruhunova

Настоящие поклонники Татьяны написали ей теплые пожелания и посоветовали не обращать внимания на хейтеров.

«Да не обращайте внимания на этот бред»;

«Танечка, не обращайте внимание!!! Вам, всех благ, и чтобы удача всегда Вам сопутствовала»;

«Татьяна, для всех хорошей не будешь — пусть идут лесом из вашей жизни!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Брухунова похвасталась свадебным букетом в Instagram.

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