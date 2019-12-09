Исполком WADA на четыре года лишил Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
Исполком WADA на четыре года лишил РФ права принимать чемпионаты мира
Сегодня, 13:12 | Марина Неруцких Спорт Срочная новость 396
Запрет касается и подачи заявок на проведение подобных спортивных состязаний.
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