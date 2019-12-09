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Директор Государственного Эрмитажа отмечает юбилей

, 16:25 Эфирная новость 34

Михаилу Пиотровскому исполнилось 75 лет.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Сегодня юбилей отмечает Михаил Пиотровский. Директору Государственного Эрмитажа исполнилось 75 лет. Его называют истинным интеллигентом, эрудитом и олицетворением российской культуры. Но прежде всего, Пиотровский — ученый-востоковед. Участвовал в археологических экспедициях на Кавказе, в Центральной Азии, в Йемене.

«В раскопки вернуться уже поздно, невозможно. Хотя я езжу по местам, где работал — недавно в поездке по Саудовской Аравии был в местах южной Набатеи. При этом, я преподаю в университете, я пишу книги. Кончил одну книжку про исламское искусство в России», — говорит генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пиотровский руководит главным музеем страны уже 27 лет, продолжая дело своего отца. И сегодня Эрмитаж — это музей мирового уровня. С новым фондохранилищем, пространством современного искусства, филиалами в Казани, выставочным центрами в Лас-Вегасе, Амстердаме и Лондоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интерактивная выставка к 85-летию легендарной Алисы Фрейндлих открылась в БДТ.

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