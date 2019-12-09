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Младенец насмерть замерз в в Волгоградской области

, 9:47 | Карина Бернтгольц Видео 285

По предварительным данным, 11-месячный ребенок ночью выполз на улицу. В двух метрах от дома его обнаружили мертвым.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Demian Stringer, /Stefan Kiefer, РИА Новости / Кирилл Каллинков

11-месячный ребенок был найден мертвым в городе Суровикино Волгоградской области во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом. По предварительным данным, малыш умер от переохлаждения. По версии следствия, в ночное время суток он выполз на улицу, где впоследствии замерз и скончался.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, по факту инцидента проводится проверка. Точная причина смерти младенца будет установлена в результате судебно-медицинских экспертиз.

Отмечается, что семья, в которой воспитывался ребенок, на учете не состояла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина насмерть замерз в Москве. Первый случай фатального переохлаждения зафиксирован на Чистопрудном бульваре.

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