Победительница конкурса Mrs Globe — 2020 Ксения Кривко рассказала 5-tv.ru о том, как проходил конкурс и подготовка к нему.

Ксения призналась: из-за интенсивного графика она и другие конкурсантки не успевали даже толком поспать. Между завершением дел одного дня и началом другого проходило всего два-три часа. При этом на общение с супругом и четырьмя сыновьями женщине удавалось выкроить всего несколько минут.

Однако, несмотря на напряженный график, между участницами конкурса красоты установились теплые дружеские отношения. Общение проходило исключительно на английском языке.

«Было очень интересно. Мы не все имена успевали запоминать, но зато у нас всегда были надеты ленты, и мы друг к другу обращались Mrs. Russia, Mrs. Ukraine и так далее», — делится россиянка.

Примечательно, что среди участниц Mrs Globe — 2020 именно российская представительница пользовалась самой большой популярностью. Девушки каждый день приходили посмотреть на роскошные наряды Ксении. А посмотреть было на что — один только национальный костюм, в котором Кривко представляла страну, стал настоящим музейным экспонатом.

«Мой национальный костюм, который вышивали золотошвейки, является музейным экспонатом. Кокошник — это эксклюзивная ручная работа хохломских мастеров. В общем, подготовка моих образов была колоссальной, все девочки это отметили», — поделилась Миссис Земной шар с 5-tv.ru.

Самым сложным, призналась кемеровчанка, для нее был не насыщенный график и даже не сами выходы на сцену. Тяжелее всего Ксении было выступать с осознанием того, что за ее спиной — целая страна.

«Наверное, я понимала огромную ответственность. Что это не просто мой путь — за мной стоит наша великая Россия, работа огромной команды», — откровенничает Кривко.

Победу Ксения тоже не считает только своей — по ее мнению, это титул сразу всех женщин России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кемеровчанка Ксения Кривко стала Миссис Земной шар — 2020.