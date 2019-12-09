  1. Пятый канал
  4. «Вы с детства красавица»: Анна Семенович растрогала подписчиков детским снимком

«Вы с детства красавица»: Анна Семенович растрогала подписчиков детским снимком

, 17:28 | Мия Субботина Фото 732

Певица поделилась архивной фотографией со спортивных сборов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией, где ей всего 12 лет. Снимок сделан во время спортивных сборов — артистка с раннего детства профессионально занималась фигурным катанием. Кадр знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

«За последние несколько лет столичные школьники показали, что не уступают по знаниям и качеству образования многим странам мира. <…> А еще это подтверждает международное исследование PISA. Наша столица обошла Финляндию, Канаду, Южную Корею. Я очень горжусь, когда слышу подобные новости. И радуюсь, что такие примеры вдохновляют многих из нас!» — написала она.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники бывшей солистки группы «Блестящие» восхитились красотой и обаянием юной Анны Семенович и написали множество комплиментов под постом звезды.

«Какая хорошенькая!!!»;

«Господи, вы с детства красавица»;

«Какая же куколка»;

«Красавица, что в детстве, а сейчас вообще королева», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.72
-0.09 70.50
-0.26
Стоп! Красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Последние новости

18:34
Как следует одеться на вечеринку, встречая год Металлической Белой Крысы
18:23
Павел Колобков: говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано
18:14
Жуткие фото 18+: мужчина искромсал ножом обнаженную женщину в подъезде московского дома
18:00
Полиция ищет мошенника, представляющегося концертным директором Гарика Харламова
17:57
Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Ракку
17:49
«Сама себя не вывожу»: Кафельникова пожаловалась на собственные снимки

Сейчас читают

Стоп! Красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]