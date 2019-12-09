«Вы с детства красавица»: Анна Семенович растрогала подписчиков детским снимком

Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией, где ей всего 12 лет. Снимок сделан во время спортивных сборов — артистка с раннего детства профессионально занималась фигурным катанием. Кадр знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

«За последние несколько лет столичные школьники показали, что не уступают по знаниям и качеству образования многим странам мира. <…> А еще это подтверждает международное исследование PISA. Наша столица обошла Финляндию, Канаду, Южную Корею. Я очень горжусь, когда слышу подобные новости. И радуюсь, что такие примеры вдохновляют многих из нас!» — написала она.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники бывшей солистки группы «Блестящие» восхитились красотой и обаянием юной Анны Семенович и написали множество комплиментов под постом звезды.

«Какая хорошенькая!!!»;

«Господи, вы с детства красавица»;

«Какая же куколка»;

«Красавица, что в детстве, а сейчас вообще королева», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди.