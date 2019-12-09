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В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

, 18:55 | Карина Бернтгольц Видео 88

Реджеп Тайип Эрдоган подписал законопроект, согласно которому приезжие обязуются платить налог в размере 2% от стоимости гостиничного номера.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Katja Kreder, Lutz Pape, Karl F. Schöfmann, J.W.Alker,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом законопроект о введении налога на услуги. Согласно документу, с 1 апреля 2020 года туристы должны будут платить налог в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Resmi Gazetе.

Парламент страны принял законопроект в ноябре 2019 года. Тогда нововведения вызвали возмущение у занятых в туристическом бизнесе. Однако, по словам главы федерации отельеров Турции Османа Айыка, с внесением изменений отдых в стране незначительно подорожает, а следственно, не отпугнет путешественников.

Все средства, полученные от взимания налога на услуги, пойдут в бюджет государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция предлагает самый дешевый вариант заграничного отдыха на Новый год.

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