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Названы самые популярные у россиян маршруты поездов на Новый год

, 21:39 Эфирная новость 17

Обнародован список самых востребованных железнодорожных направлений на новогодние праздники среди жителей России.

Фото: DPA/TASS

Россияне определились с планами на Новый год. В Ассоциации туроператоров картину назвали сенсационной. В первую очередь потому, что почти все путевки раскупили уже к концу октября, а в прошлом году думали чуть ли не до самых праздников.

Популярными зарубежными направлениями стали те, где есть солнце и море. Их выбрали 65% клиентов. Это Таиланд, Арабские Эмираты, Куба, Доминикана, Вьетнам, Шри-Ланка.

Самый дешевый заграничный отдых на Новый год предлагает Турция. Поездка на семь дней с чартерным перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 35-40 тысяч рублей на человека. Экзотические страны стоят ненамного дороже — около 50 тысяч.

В тройку самых популярных туров в этом году ворвались российские курорты. Наши соотечественники будут встречать новый год в Сочи и других городах Краснодарского края, в Крыму и на минеральных водах Кавказа. Средняя цена пятидневной путевки по России — 18-25 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какую еду россияне предпочитают в поездках.

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