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ТОП-5 антипродуктов новогоднего стола — мнение диетолога

, 20:52 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 55

Диетолог Мария Дубская рассказала, какие продукты на новогоднем столе станут «убийцами фигуры».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; 5-tv.ru

Новогодние каникулы традиционно считаются трудным для фигуры периодом — за долгие выходные при обильной праздничной пище крайне сложно не поправиться на пару килограммов. Диетолог Мария Дубская составила для 5-tv.ru ТОП-5 самых вредных продуктов, отказ от которых за новогодним столом сбережет фигуру.

Первую строчку рейтинга занял майонез. Его диетолог советует заменять на греческий йогурт. Если хотите сэкономить — вместо греческого йогурта возьмите обычный, но без вкусовых наполнителей и злаков.

Второе место — у шампанского. Традиционный новогодний напиток, как оказалось, слишком сладкий и существенно вредит фигуре. Кроме того, характерные пузырьки газа раздражают желудочно-кишечный тракт, не только вызывая неприятные ощущения, но и стимулируя чувство голода.

На третьем месте оказалось жирное мясо и мясные продукты. Стоит отказаться от свинины и колбас. Также не стоит ставить на новогодний стол ветчину, которая, между прочим, часто добавляется в оливье.

Четвертую строчку диетолог отвела соленьям. Всевозможные маринованные овощи специалист настоятельно советует заменить на свежие. На пятую строчку антирейтинга Дубская поместила сладости — вместо этого лучше есть фрукты, а десерты оставить на утро.

Сама Мария на праздничный стол планирует поставить печеного кролика или курицу, фаршированный перец, жюльен на греческом йогурте, канапе из овощей с сыром, фрукты и сухое вино.

Ранее 5-tv.ru писал о вкусном новогоднем блюде, которое обойдется хозяйкам всего в 50 рублей.

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