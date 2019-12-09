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«Сама себя не вывожу»: Кафельникова пожаловалась на собственные снимки

, 17:49 | Анастасия Игонина Фото 380

Модель призналась: на большинстве любительских снимков она запечатлена в момент, когда с ней что-то не так.

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Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a

Алеся Кафельникова пожаловалась на обилие неудачных фотографий. Девушка разразилась откровенной тирадой на своей странице в Instagram.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова рассказала, что среди хранящихся на ее телефоне фотографий, порядка пяти тысяч снимков сделаны, когда она, мягко говоря, не в форме.

«Это фото, когда меня высыпает, или что-то опухает, что-то укусило. Когда я страдаю, жру, или я опухшая, толстая», — перечисляет модель.

Instagram @kafelnikova_a

Для своих фолловеров Алеся смогла найти два кадра, на которых она выглядит хорошо — ими Кафельникова и поделилась в социальной сети. Но в целом у девушки есть серьезные претензии к самой себе.

«Я — странная, сама себя не вывожу», — резюмирует она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алеся Кафельникова в гусарской форме прокатилась на лошади.

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