Екатерина Варнава страстно обняла Гагарину в ответ на поздравления

Полина Гагарина решила оригинально поздравить свою подругу Екатерину Варнаву с юбилеем. В сторис Instagram певица выложила снимок, на котором телеведущая нежно обнимает подругу за бедра.
Позже, она опубликовала пост с видео, в котором написала трогательное поздравление, адресованное Варнаве. Актрисе в этом году исполнилось 35 лет.
Полина призналась, что для нее найти подругу в сознательном возрасте — настоящий подарок.
«Спасибо за твою душу, за твое огромное сердце, за тебя такую!» — подписала пост певица.
На кадрах две девушки прогуливаются по европейским улочкам в стильных нарядах. Глаза звезд скрыты за темными очками.
Поклонники завалили Варнаву и Гагарину комплиментами и присоединились к поздравлениям.
«Смотреть можно бесконечно. Классные!»;
«Вы замечательные»;
«Лучшие»;
«Обожаю Варнаву, классно, что вы дружите», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лазарев пошутил над Гагариной, разглядывая совместные фото.