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  4. Екатерина Варнава страстно обняла Гагарину в ответ на поздравления

Екатерина Варнава страстно обняла Гагарину в ответ на поздравления

, 21:37 | Алиса Старжевская Видео 41

Звезда Comedy Woman в этом году отметила 35-летний юбилей.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина решила оригинально поздравить свою подругу Екатерину Варнаву с юбилеем. В сторис Instagram певица выложила снимок, на котором телеведущая нежно обнимает подругу за бедра.

Позже, она опубликовала пост с видео, в котором написала трогательное поздравление, адресованное Варнаве. Актрисе в этом году исполнилось 35 лет.

Instagram @gagara1987

Полина призналась, что для нее найти подругу в сознательном возрасте — настоящий подарок.

«Спасибо за твою душу, за твое огромное сердце, за тебя такую!» — подписала пост певица.

Instagram @gagara1987

На кадрах две девушки прогуливаются по европейским улочкам в стильных нарядах. Глаза звезд скрыты за темными очками.

Поклонники завалили Варнаву и Гагарину комплиментами и присоединились к поздравлениям.

«Смотреть можно бесконечно. Классные!»;

«Вы замечательные»;

«Лучшие»;

«Обожаю Варнаву, классно, что вы дружите», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лазарев пошутил над Гагариной, разглядывая совместные фото.

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