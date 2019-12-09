Екатерина Варнава страстно обняла Гагарину в ответ на поздравления

Полина Гагарина решила оригинально поздравить свою подругу Екатерину Варнаву с юбилеем. В сторис Instagram певица выложила снимок, на котором телеведущая нежно обнимает подругу за бедра.

Позже, она опубликовала пост с видео, в котором написала трогательное поздравление, адресованное Варнаве. Актрисе в этом году исполнилось 35 лет.

Instagram @gagara1987

Полина призналась, что для нее найти подругу в сознательном возрасте — настоящий подарок.

«Спасибо за твою душу, за твое огромное сердце, за тебя такую!» — подписала пост певица.

Instagram @gagara1987

На кадрах две девушки прогуливаются по европейским улочкам в стильных нарядах. Глаза звезд скрыты за темными очками.

Поклонники завалили Варнаву и Гагарину комплиментами и присоединились к поздравлениям.

«Смотреть можно бесконечно. Классные!»;

«Вы замечательные»;

«Лучшие»;

«Обожаю Варнаву, классно, что вы дружите», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лазарев пошутил над Гагариной, разглядывая совместные фото.