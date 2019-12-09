Полиция ищет мошенника, представляющегося концертным директором Гарика Харламова

Московская полиция ищет человека, представляющегося официальным директором резидента Comedy Club Гарика Бульдога Харламова и заключающего сделки о проведении концертов артиста.

Как стало известно 5-tv.ru, с заявлением в правоохранительные органы на днях обратилась 35-летняя жительница подмосковного Солнечногорска, занимающаяся организацией праздничных мероприятий. Она рассказала, что на 21 декабря должна была организовать выступление Гарика Харламова в Ташкенте. В интернете она нашла ссылку на «официальный сайт» артиста, где был указан номер телефона его представителя. Позвонив по нему, женщина договорилась о встрече с человеком, представившимся Кириллом Чибисовым, и утверждавшим, что он является концертным директором Харламова.

10 октября в московском офисе стороны подписали договор о проведении совместного концертного мероприятия в Ташкенте. После этого мужчина, называющий себя Чибисовым, попросил перевести на его банковскую карту 250 тысяч рублей в качестве резерва. Женщина перевела деньги 15 октября, после чего «представитель артиста» перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом виде мошенничества в интернете, основанный на старых видеороликах звезд и доверчивости граждан.