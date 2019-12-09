Жуткие фото 18+: мужчина искромсал ножом обнаженную женщину в подъезде московского дома

Мужчина искромсал женщину ножом в жилом доме в Москве. Трагедия произошла на улице Самуила Маршака.

По предварительной информации, сначала жильцы дома обратили внимание на срабатывание на шестом этаже пожарной сигнализации. В стоявшем лифте был обнаружен вырванный щиток, а в коридоре — следы крови. Кроме того, соседи заявили, что слышали женские крики с просьбой помочь. После этого в коридоре было найдено тело обнаженной окровавленной женщины. Сотрудникам полиции на месте преступления удалось задержать мужчину, который также был полностью раздет.

По одной из версий, погибшая выбежала из квартиры в надежде спастись и ринулась вниз — к выходу из подъезда. Однако мужчина догнал и добил ее на первом этаже. Приехавшим на место происшествия правоохранителям он заявил, что ножевые ранения наносил своей сестре.

По словам очевидцев, до прибытия полиции мужчина успел нарисовать кровью жертвы какие-то символы, также измазал кровью себе голову и начал читать молитву, которую не прервал даже после задержания. Свидетели утверждают, что во время всех этих манипуляций мужчина просил «избавить от Сатаны». Себя или погибшую — не уточняется.

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