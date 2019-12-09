Что будет с мэром Липецка, нецензурно обругавшей строителей?

В принципе идея добрососедства и претерпевания может укрепиться в юридической плоскости. Ведь прижился кодекс этики для чиновников. Где в частности прописано — общение без грубости и нецензурщины. Иначе — увольнение.

Но ненормативная лексика сейчас — благодаря соцсетям особенно — становится чуть ли не одним из методов управления. Только за выходные «крепким словом» отличились глава одного из Комитетов в Ленинградской области и мэр города Липецка.

Насколько все это эффективно и, главное, оправданно, разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мэр Липецка прокомментировала видео нецензурного разговора со строителями.