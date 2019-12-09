Директор Эрмитажа принимает поздравления и подарки в честь своего юбилея

Сегодня подарки принимает Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа. Главному хранителю страны 75 лет. И его, конечно, сложно удивить сюпризами — уже и малая планета с его именем есть, улицы, учебные заведения.

Ведь Пиотровский — это не просто фамилия, это призвание: его отец Борис Борисович, 26 лет руководил Эрмитажем, сын этот срок превзошел и за эти годы не только сохранил, но и приумножил коллекцию главного музея страны, который в эти дни, кстати, тоже отмечает юбилей.

Подробнее в видеосюжете Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрмитаж с 2020 года будет транслировать очередь в музей в реальном времени.