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Директор Эрмитажа принимает поздравления и подарки в честь своего юбилея

, 20:20 Эфирная новость 48

Главному хранителю страны Михаилу Пиотровскому исполнилось 75 лет.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Сегодня подарки принимает Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа. Главному хранителю страны 75 лет. И его, конечно, сложно удивить сюпризами — уже и малая планета с его именем есть, улицы, учебные заведения.

Ведь Пиотровский — это не просто фамилия, это призвание: его отец Борис Борисович, 26 лет руководил Эрмитажем, сын этот срок превзошел и за эти годы не только сохранил, но и приумножил коллекцию главного музея страны, который в эти дни, кстати, тоже отмечает юбилей.

Подробнее в видеосюжете Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрмитаж с 2020 года будет транслировать очередь в музей в реальном времени.

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