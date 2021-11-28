Назван самый опасный алкогольный напиток

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Анастасия Игонина
15 019

Врачи объяснили, какие проблемы может спровоцировать употребление спиртных напитков.

Назван самый опасный алкогольный напиток

Фото: depositphotos / photographee.eu

Медики назвали алкогольный напиток, который может стать смертельной угрозой для человека. Самой опасной выпивкой признан коктейль из спиртного и энергетика.

Сочетание тонизирующих и алкогольных напитков серьезно вредит работе сердца. Дело в том, что оба компонента по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему мощнейшее влияние. Поэтому нагрузка от одновременного употребления обоих компонентов вызывает серьезные проблемы — например, тахикардию и аритмию.

А так называемое «запойное» употребление, когда такие коктейли выпиваются регулярно и в большом количестве, и вовсе может привести к летальному исходу — сердце просто не справится с таким объемом работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие алкогольные напитки покупают россияне к Новому году.

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