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  4. «Моя любовь»: Алена Кравец взяла дочь на съемки после долгих месяцев разлуки

«Моя любовь»: Алена Кравец взяла дочь на съемки после долгих месяцев разлуки

, 5:38 | Василий Заика Видео 229

Певица вместе 12-летней Даниэлой более пяти часов участвовали в фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Певица и модель Алена Кравец показала подписчикам видео с 12-летней дочерью Даниэлой. 34-летняя знаменитость выложила на своей странице в Instagram в разделе сторис ролик, снятый в перерыве между съемками.

«Пока мамулечка снимается… Но мы тоже вместе щас снимались… У нас сегодня очень длительный процесс. А кто у меня на съемочках со мной? Что за девочка у меня? Больше пяти часов мы снимаемся! Вот так вот! Труд колоссальный! Это вам только там на диване легко смотреть!» — комментирует видео Алена Кравец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший супруг Алены Кравец вернул ей дочку. Светская львица не видела ребенка более полугода.

По словам знаменитости, отцу Даниэлы не нравился ее образ жизни и поведение. Мужчина якобы считал, что «богемная жизнь» модели не соответствует образу матери.

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