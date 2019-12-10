«Моя любовь»: Алена Кравец взяла дочь на съемки после долгих месяцев разлуки

Певица и модель Алена Кравец показала подписчикам видео с 12-летней дочерью Даниэлой. 34-летняя знаменитость выложила на своей странице в Instagram в разделе сторис ролик, снятый в перерыве между съемками.

«Пока мамулечка снимается… Но мы тоже вместе щас снимались… У нас сегодня очень длительный процесс. А кто у меня на съемочках со мной? Что за девочка у меня? Больше пяти часов мы снимаемся! Вот так вот! Труд колоссальный! Это вам только там на диване легко смотреть!» — комментирует видео Алена Кравец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший супруг Алены Кравец вернул ей дочку. Светская львица не видела ребенка более полугода.

По словам знаменитости, отцу Даниэлы не нравился ее образ жизни и поведение. Мужчина якобы считал, что «богемная жизнь» модели не соответствует образу матери.