Супруг Алены Кравец вернул ей дочку

Модель и певица Алена Кравец смогла добиться возвращения дочери к ней, пишут «Дни.ру». Бывший муж — миллионер Руслан Сорокин наконец-то позволил светской львице повидаться с 12-летней Даниеллой.

«Я не видела дочку больше полугода. Муж сказал, что мой образ жизни и поведение не соответствуют тому, какой в его представлении должна быть мать. Ему не нравилась моя известность, мои эротические снимки, экстравагантное поведение, толпы поклонников вокруг, „богемный“ образ жизни. Он считал, что я плохо влияю на девочку», — цитирует Алену издание.

Instagram @kravetsalena

По словам звезды, она слезно просила экс-супруга не увозить дочку учиться за границу, но он настоял на своем.

«Я всего несколько раз могла поговорить с ней по телефону, представляете мое состояние?!» — рассказывает Кравец.

34-летняя телеведущая пыталась решить проблему с помощью своего адвоката, но мужчина оказался влиятельнее. Однако недавно произошло радостное событие для Алены: экс-супруг неожиданно вернул дочку в Москву и позволил им встретиться.

«Мы с ним сели за стол и как взрослые люди все обговорили. Мы сняли спорные вопросы, сгладили острые моменты и договорились о том, кто, сколько и как может заниматься воспитанием Даниеллы. По крайней мере, теперь у меня не будет полного запрета на встречи» — подчеркнула Кравец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что флирт Прохора Шаляпина с Аленой Кравец попал на видео.