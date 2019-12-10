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Пресс-секретарь Зеленского о переговорах в «нормандском формате»: «Дюже успiшно»

, 0:56 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 74

Однако еще накануне Юлия Мендель предостерегала от «послевкусия разочарования» от итогов встречи лидеров РФ, Германии, Франции и Украины в Париже.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель охарактеризовала переговоры в рамках встречи лидеров «нормандской четверки» как «очень успешные».

«Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике», — сказала она журналистам.

Вместе с тем, накануне Мендель предостерегла от «послевкусия разочарования» от итогов встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции в Париже, заявив, что у многих наблюдаются завышенные ожидания.

9 декабря в Елисейском дворце впервые с осени 2016 года прошла встреча «нормандской четверки» — Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал некоторые подробности встречи в «нормандском формате» в Париже.

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