Пресс-секретарь Зеленского о переговорах в «нормандском формате»: «Дюже успiшно»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель охарактеризовала переговоры в рамках встречи лидеров «нормандской четверки» как «очень успешные».

«Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике», — сказала она журналистам.

Вместе с тем, накануне Мендель предостерегла от «послевкусия разочарования» от итогов встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции в Париже, заявив, что у многих наблюдаются завышенные ожидания.

9 декабря в Елисейском дворце впервые с осени 2016 года прошла встреча «нормандской четверки» — Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал некоторые подробности встречи в «нормандском формате» в Париже.