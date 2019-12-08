«Послевкусие разочарования»: В Киеве слабо верят в итоги «нормандского саммита»

Жителям Незалежной не стоит ждать окончания конфликта в Донбассе сразу после встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря в Париже, этот саммит может принести «послевкусие разочарования». Такую позицию высказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от „Нормандии“, как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование», — написала она в Facebook.

Мендель уверена, что несмотря на то, что Украина находится в сложной ситуации, ее лидер направляется на встречу с «очень сильной позицией». В добавок, по ее словам, у Киева есть сильные союзники: помимо Берлина и Парижа, это Вашингтон и Лондон.

«Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны», — сказала также она.

При этом Мендель добавила, что именно переговоры в «нормандском формате» могут ускорить достижение мира на юго-востоке Украины.

Пресс-секретарь Зеленского напомнила, что за пять лет вооруженного конфликта в Донбассе погибли 13 тысяч человек, а чтобы его прекратить, «надо говорить».

«Помните фразу „Пока говорят дипломаты — пушки молчат“? „Нормандская встреча“ 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует», — сказала Мендель.

В свою очередь, премьер-министр Незалежной Виктор Гончарук в канун саммита отметил, что сам факт его проведения — «уже непростое достижение». По его мнению, переговоры будут очень сложными, и Киев будет добиваться мира на своей земле исключительно на своих условиях, пишет «Экономика сегодня».

В центре украинской столицы сегодня собрались несколько тысяч человек с требованием к Зеленскому не отступать от национальных интересов страны при урегулировании конфликта в Донбассе. 5-tv.ru подробно рассказывал об этом митинге на Майдане незалежности.