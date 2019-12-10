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Зеленский: Мы разблокировали диалог с РФ, это позитивный факт

, 2:02 | Нюра Незванова 15

Лидеры «нормандской четверки» приняли комминюке по итогам встречи.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров стран «нормандской четверки», сообщил, что обмен пленными между Россией и Незалежной состоится до Нового года. Также украинский лидер заявил, что главам двух стран удалось «разблокировать диалог», и назвал это «позитивным фактом».

Однако Зеленский добавил, что не все вопросы удалось решить. Украинский лидер добавил, что никогда не согласится на федерализацию Украины.

«Есть еще много вопросов, которые нам не удалось сегодня решить. Обязательно надо сделать это в будущем. Уверен, что мы обязательно их решим вместе», — сказал он.

Владимир Путин встретился с Владимиром Зеленских на полях саммита «нормандской четверки» в Париже. Лидеры двух государств общались около часа, затем в формате тет-а-тет порядка 15 минут.

До настоящего времени главы обеих стран лишь несколько раз разговаривали по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» приняли комминюке по итогам встречи.

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