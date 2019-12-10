Зеленский: Мы разблокировали диалог с РФ, это позитивный факт

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров стран «нормандской четверки», сообщил, что обмен пленными между Россией и Незалежной состоится до Нового года. Также украинский лидер заявил, что главам двух стран удалось «разблокировать диалог», и назвал это «позитивным фактом».
Однако Зеленский добавил, что не все вопросы удалось решить. Украинский лидер добавил, что никогда не согласится на федерализацию Украины.
Владимир Путин встретился с Владимиром Зеленских на полях саммита «нормандской четверки» в Париже. Лидеры двух государств общались около часа, затем в формате тет-а-тет порядка 15 минут.
До настоящего времени главы обеих стран лишь несколько раз разговаривали по телефону.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» приняли комминюке по итогам встречи.