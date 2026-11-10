«Хоть в Антарктиде, только не в Москве»: Мельник назвал условие встречи Зеленского с Путиным

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

По словам постпреда, Киев готов к миру, но для этого нужна встреча на высшем уровне.

Где встретятся Путин и Зеленский — ответ ООН

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Андрей Мельник: Зеленский готов встретиться с Путиным в любой точке мира

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, даже если переговоры пройдут в Антарктиде. Об этом заявил постпред Украины при Организации Объединенных Наций Алексей Мельник на заседании ООН.

Он отметил, что Украина настроена на установление мира, однако без встречи на высшем уровне добиться успеха не получится. Дипломат сообщил, что Зеленский может провести переговоры с Путиным в любой точке мира, кроме одной.

«Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности — будь то во Флориде, в декабре, на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде, где угодно, но только не в Москве», — сказал постпред.

В Кремле, в свою очередь, неоднократно подтверждали готовность Путина провести переговоры с Зеленским в Москве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава киевского режима может приехать в российскую столицу, если хочет встретиться с президентом.

Кроме того, по словам помощника руководителя государства Юрия Ушакова, Путин обсуждал этот вопрос с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Тогда российский лидер в разговоре с ними заверил, что Зеленскому при визите в Россию будет гарантирована безопасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
82.75
0.61 92.39
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:56
Нервный смех: саммит G7 в Париже начался с конфузов и споров вокруг Украины
1:36
«Хоть в Антарктиде, только не в Москве»: Мельник назвал условие встречи Зеленского с Путиным
1:19
«Есть еще здесь хоть кто-то?»: зрители покинули стадион на концерте «Чайф»
1:05
Трагедия сестры певицы Нюши: как биокамин превращается в смертельно опасное устройство
0:37
Европа в панике: Трамп готовит «крупную сделку» с Россией по Украине и Ирану
0:18
«Страшно отругала жена»: глава МИД Чехии покаялся за слова о «мужеподобных» россиянках

Сейчас читают

Киевский режим на грани безумия: дана команда отлавливать на фронт работников ВПК
Кого в 2027 году ждет «тринадцатая пенсия»
Пять миллионов — по-божески? Буланова высказалась о ценах на свои концерты
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео