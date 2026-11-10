«Хоть в Антарктиде, только не в Москве»: Мельник назвал условие встречи Зеленского с Путиным

Андрей Мельник: Зеленский готов встретиться с Путиным в любой точке мира

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, даже если переговоры пройдут в Антарктиде. Об этом заявил постпред Украины при Организации Объединенных Наций Алексей Мельник на заседании ООН.

Он отметил, что Украина настроена на установление мира, однако без встречи на высшем уровне добиться успеха не получится. Дипломат сообщил, что Зеленский может провести переговоры с Путиным в любой точке мира, кроме одной.

«Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности — будь то во Флориде, в декабре, на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде, где угодно, но только не в Москве», — сказал постпред.

В Кремле, в свою очередь, неоднократно подтверждали готовность Путина провести переговоры с Зеленским в Москве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава киевского режима может приехать в российскую столицу, если хочет встретиться с президентом.

Кроме того, по словам помощника руководителя государства Юрия Ушакова, Путин обсуждал этот вопрос с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Тогда российский лидер в разговоре с ними заверил, что Зеленскому при визите в Россию будет гарантирована безопасность.

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