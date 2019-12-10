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Ученые выявили связь между раком и алкоголем

, 8:16 Эфирная новость 16

В эксперименте, который провели ученые из Японии, участвовали более 60 тысяч человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/ens, 5-tv.ru

Заболеваемость раком напрямую связана с употреблением алкоголя. К такому выводу после десятилетнего исследования пришли японские ученые.

В нем участвовали больше 60 тысяч человек. Выяснилось, что вероятность заболеть раком среди тех, кто вообще не употреблял алкоголь равна практически нулю.

Чем больше человек пил, тем больше у него шансы оказаться на приеме у онколога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выявили связь развития рака груди с использованием краски для волос. Выяснилось, что для красящих волосы темнокожих женщин риск возникновения опухоли повышается на 45%, а для светлокожих — на 7%.

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