Ученые выявили связь между раком и алкоголем

Заболеваемость раком напрямую связана с употреблением алкоголя. К такому выводу после десятилетнего исследования пришли японские ученые.

В нем участвовали больше 60 тысяч человек. Выяснилось, что вероятность заболеть раком среди тех, кто вообще не употреблял алкоголь равна практически нулю.

Чем больше человек пил, тем больше у него шансы оказаться на приеме у онколога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выявили связь развития рака груди с использованием краски для волос. Выяснилось, что для красящих волосы темнокожих женщин риск возникновения опухоли повышается на 45%, а для светлокожих — на 7%.