«Родители Жанны могут быть не правы»: Салтыкова заступилась за Шепелева

Певица Ирина Салтыкова заступилась за телеведущего Дмитрия Шепелева, который находится в конфликте с родителями своей гражданской супруги Жанны Фриске, пишет KP.RU. По словам артистки, существует множество историй, когда мужчины не хотят знать своих детей и не платят алименты. Однако в данной ситуации обратный пример.

«Дима Шепелев — заботливый, любящий отец. Допускаю, что родители Жанны могут быть не правы. Но это чужая семья, чужие противоречия. Зачем публике лезть в этот конфликт? В конфликте в любом случае всегда виноваты две стороны», — цитирует слова знаменитости издание.

Салтыкова также добавила, что знает Шепелева как хорошего парня. Она считает, что телеведущий достойно ведет себя, несмотря на продолжительную травлю и постоянный негатив в свой адрес. При этом она напомнила, что он долго молчал и не давал комментариев на эту тему. Артистка недоумевает, откуда такая озлобленность вокруг телеведущего, который воспитывает сына и делает карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец певицы Владимир Фриске утверждает, что телеведущий снимает деньги с неприкосновенного счета внука Платона, которые должны достаться мальчику, когда ему исполнится 18 лет.