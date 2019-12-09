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Отец Жанны Фриске рассказал, на что Шепелев тратит наследство сына певицы

, 12:18 | Светлана Александрова 284

Владимир Фриске утверждает, что телеведущий снял с неприкосновенного счета ребенка уже более шести миллионов рублей.

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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, решил ответить на громкие заявления ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева. В интервью интернет-изданию StarHit Владимир Фриске с возмущением опроверг утверждения, что у Жанны были плохие отношения с родителями.

«Да она регулярно звонила и спрашивала: „Папочка, как дела?“ Говорит, мы не хотим встречаться с внуком, и прячет его! Обозвал ворами, хотя сам что делает? Мои адвокаты считают, что такими темпами от наследства Платона через несколько лет ничего не останется…» — заявил Владимир Борисович.

Он пояснил, что после смерти певицы ее квартира в Майами была продана за 30 миллионов в переводе на российские рубли. Он и его супруга отказались от своей доли в пользу внука с условием, что Шепелев не будет трогать деньги до 18-летия Платона. Однако, как утверждает Владимир Фриске, с этого счета Дмитрий списал в общей сложности уже более шести миллионов рублей.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей. Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма — 20 тысяч. Откуда подобные цены? Мои юристы предполагают, что часть он кладет себе в карман», — заявил отец Жанны Фриске.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал, что Жанна советовала ему приготовиться к нападкам со стороны ее родственников и предупреждала, что они «будут гадить, и по мере возможностей бороться».

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