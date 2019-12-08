Гостиничный комплекс горит в подмосковном Одинцово

Гостиничный комплекс полыхает в подмосковном Одинцово. ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным агентства, из горящего здания были эвакуированы 19 человек, судьба одного — пока неизвестна. Огонь уже распространился по площади в 400 квадратных метров.

«В селе Ромашково на улице Советская происходит горение двух-трехэтажного деревянного здания размером 40 на 40 метров», — сказал собеседник РИА Новости.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 25 человек, также задействованы семь единиц техники.