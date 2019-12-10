«Девушка-пантера!» Айза Анохина показала фигуру в мокром полупрозрачном платье

Бывшая супруга рэпера Гуфа блогер Айза Анохина отмечает 35-летний юбилей. В праздничный день знаменитость опубликовала в Instagram провокационный снимок, на котором продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда предстала перед подписчиками в мокром полупрозрачном платье. Под сексуальным фото именинница призналась в любви самой себе.

«Я люблю свое тело, свое лицо и свой характер. Мне 35, и я в первый раз устраиваю вечеринку в честь себя. Айза, я люблю тебя!» — заявила блогер в подписи к фотографии.

Instagram @aizalovesam

В соцсети на Айзу Анохину подписаны почти три миллиона человек. Многочисленные фанаты знаменитости поспешили поздравить кумира с днем рождения и пожелать ей всех благ. Многие юзеры отметили — блогер обладает идеальной фигурой и удивительным талантом хорошо получаться на фотографиях. Всего за несколько часов «горячий» праздничный снимок набрал почти 50 тысяч лайков и больше тысячи позитивных комментариев.

«Восхитительная женщина»;

«Баба-огонь!»

«Ты обалденная»;

«Девушка-пантера, девушка-сила, девушка-стальной характер!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Айза Анохина поведала девятилетнему сыну о сексе.