  1. Пятый канал
  4. Как Айза Анохина рассказала девятилетнему сыну о сексе

Как Айза Анохина рассказала девятилетнему сыну о сексе

, 6:09 | Валентин Черников 46

Бьюти-блогер поделилась с подписчиками методами своего воспитания детей.

Фото: Instagram @aizalovesam

Методами своего воспитания детей поделилась с подписчиками в Instagram Айза Анохина. Бывшая жена рэпера Гуфа уверяет, что старается быть предельно открытой с сыновьями, чем и располагает их к себе. Старшему — сыну Сэму она рассказала о сексе без прикрас.

«Без аистов, капусты и прочей чепухи, которую втирали нам в СССР: есть мужчина и есть женщина. Они влюбляются, заниматься любовью и у них рождается ребенок, если не предохраняться. И да, я добавила, что сексом не только для рождения детей занимаются и не только те, кто влюбляется. Ну, и конечно, добавила немного анатомии», — написала Анохина.

Instagram @aizalovesam

По словам бьюти-блогера, она старается дать наследникам как можно больше информации из взрослой жизни: о наркотиках, алкоголе, заболеваниях, которые передаются половым путем и последствиях всего этого. Кроме того, Айза старается привить сыновьям самостоятельность — не делает с ними уроки и не заступается за них в школе без крайней необходимости.

«Я не могу и не хочу оберегать своих детей от боли и ошибок, это их жизнь и их ответственность! Ведь они не научатся защищать себя сами, если рядом будет носиться мамаша, спасая детей», — добавила знаменитость. Подписчики похвалили такой подход в воспитании и назвали Анохину лучшей мамой.

Ранее 5-tv.ru пиал, что Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

6:28
«Сереж, не сдерживай себя»: Сюткин об отношениях со Шнуровым на проекте «Голос»
6:17
Работу морского порта в Находке приостановили за нарушение экологических норм
6:09
Как Айза Анохина рассказала девятилетнему сыну о сексе
6:01
Зачем картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами на выставке в Екатеринбурге
5:47
Подробности ДТП с сыном Валерии и его девушкой под Петербургом
5:36
Полицейские рассказали, какие преступления злоумышленники совершают с помощью каршеринга

Сейчас читают

Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]