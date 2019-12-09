Как Айза Анохина рассказала девятилетнему сыну о сексе

Методами своего воспитания детей поделилась с подписчиками в Instagram Айза Анохина. Бывшая жена рэпера Гуфа уверяет, что старается быть предельно открытой с сыновьями, чем и располагает их к себе. Старшему — сыну Сэму она рассказала о сексе без прикрас.
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По словам бьюти-блогера, она старается дать наследникам как можно больше информации из взрослой жизни: о наркотиках, алкоголе, заболеваниях, которые передаются половым путем и последствиях всего этого. Кроме того, Айза старается привить сыновьям самостоятельность — не делает с ними уроки и не заступается за них в школе без крайней необходимости.
«Я не могу и не хочу оберегать своих детей от боли и ошибок, это их жизнь и их ответственность! Ведь они не научатся защищать себя сами, если рядом будет носиться мамаша, спасая детей», — добавила знаменитость. Подписчики похвалили такой подход в воспитании и назвали Анохину лучшей мамой.
Ранее 5-tv.ru пиал, что Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей.