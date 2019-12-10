«Вас когда-нибудь дарили?» На юбилей Варнаве подарили Королеву

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала поклонникам, что друзья ее подарили на день рождения звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве, которой накануне исполнилось 35 лет. Рассказ знаменитость сопроводила видео в сторис на своей странице в Instagram. Артистка предстала в кадре в блестящем концертном костюме с букетом желтых тюльпанов.

«Здесь я в качестве подарка. Мои прекрасные любимые друзья решили меня подарить. Вас когда-нибудь дарили?» — поинтересовалась у юзеров звезда.

Instagram @koroleva__star

Судя по дальнейшим видео, празднование юбилея Варнавы прошло шумно и весело — Королева исполнила свои знаменитые хиты 90-х — «Желтые тюльпаны» и «Дельфин и русалка».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева показала латинский танец с любимым партнером.