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  4. «Вас когда-нибудь дарили?» На юбилей Варнаве подарили Королеву

«Вас когда-нибудь дарили?» На юбилей Варнаве подарили Королеву

, 10:19 | Мия Субботина Видео 1 320

Певица поделилась роликом в сторис в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала поклонникам, что друзья ее подарили на день рождения звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве, которой накануне исполнилось 35 лет. Рассказ знаменитость сопроводила видео в сторис на своей странице в Instagram. Артистка предстала в кадре в блестящем концертном костюме с букетом желтых тюльпанов.

«Здесь я в качестве подарка. Мои прекрасные любимые друзья решили меня подарить. Вас когда-нибудь дарили?» — поинтересовалась у юзеров звезда.

Instagram @koroleva__star

Судя по дальнейшим видео, празднование юбилея Варнавы прошло шумно и весело — Королева исполнила свои знаменитые хиты 90-х — «Желтые тюльпаны» и «Дельфин и русалка».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева показала латинский танец с любимым партнером.

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