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  4. «Кайфуем!»: Наташа Королева показала латинский танец с любимым партнером

«Кайфуем!»: Наташа Королева показала латинский танец с любимым партнером

, 12:47 | Валентин Черников Видео 242

Артистка напомнила поклонникам, что умеет не только петь.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Латинский танец Наташи Королевой восхитил ее поклонников в Instagram. Звезда исполнила ча-ча-ча с другом и инструктором Евгением Папунаишвили. Зажигательное видео она выложила в микроблог.

«Кайфуем! Сегодня мы с тобой танцуем. Как же я счастлива вновь танцевать с моим любимым учителем!» — написала под роликом Королева.

Instagram @koroleva__star

С Папунаишвили певица познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». С тех пор она посещает его занятия, чтобы не терять форму и поднимать уровень мастерства. Фанаты в комментариях отметили, что эти уроки не проходят бесследно. Наташа уверенно чувствует себя на паркете и демонстрирует хорошую пластику.

«Супер! Как будто всю жизнь занималась больными танцами. Талантливый человек талантлив во всем. Так держать, Наташа!»

«Как вы классно смотритесь, молодцы!»

«Невероятно красиво! Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как Наташа танцует», — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Королева вышла на сцену в Петербурге в ярком молодежном образе.

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