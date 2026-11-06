Спите с включенным телевизором? Ученые предупредили о риске инсульта

European Heart Journal: сон при свете повышает риск инсульта

Телевизор, фонарь за окном или даже маленький светодиод на зарядном устройстве могут казаться слишком незначительными, чтобы влиять на здоровье. Однако ученые обнаружили связь между воздействием света в ночное время и повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало: люди, которые подвергались большему воздействию света ночью, чаще сталкивались с инсультом, инфарктом, сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца и сосудов. Работа ученых из Тулейнского университета опубликована в European Heart Journal.

Как свет ночью связан с риском инсульта

Исследователи использовали данные британского биобанка. В анализе сердечно-сосудистых исходов участвовали более 73 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение нескольких лет.

Уровень освещения оценивали объективно. Участники носили специальные устройства с датчиками света. Ученые сравнивали людей с разной степенью воздействия света ночью.

У тех, кто подвергался наиболее интенсивному ночному освещению, риск инсульта оказался на 33% выше, чем у людей, практически не подвергавшихся такому воздействию. Также у них был на 29% выше риск сердечной недостаточности, на 24% — инфаркта миокарда и на 15% — фибрилляции предсердий. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 26%.

При этом исследователи учитывали целый ряд факторов, которые также могут влиять на здоровье: возраст, пол, курение, употребление алкоголя, физическую активность, питание, ожирение, диабет, гипертонию и другие показатели.

Причем здесь продолжительность сна

Одна из важных особенностей работы заключается в том, что часть связи между ночным освещением и изменениями сердечно-сосудистой системы объяснялась меньшей продолжительностью сна.

По расчетам ученых, сокращение сна статистически объясняло примерно 24–49% некоторых обнаруженных связей. Иными словами, яркий свет ночью может быть связан с тем, что человек спит меньше. А недостаток сна, в свою очередь, способен негативно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Однако этим объяснение не исчерпывается. Даже после учета продолжительности сна связь между ночным освещением и сердечно-сосудистыми рисками сохранялась.

Что происходит с организмом ночью

Свет является одним из главных сигналов для внутренних биологических часов человека. Организм использует смену дня и ночи, чтобы синхронизировать циркадные ритмы.

В темное время суток организм перестраивается на отдых. Меняется активность нервной системы, регулируются сон и бодрствование, изменяется выработка гормонов.

Если человек регулярно получает яркий свет ночью, этот естественный сигнал может нарушаться.

Исследователи предполагают, что одним из возможных механизмов является влияние света на циркадную систему и выработку мелатонина — гормона, участвующего в регуляции сна. Через эти механизмы ночное освещение потенциально может влиять и на сердечно-сосудистую систему.

Ученые увидели изменения даже в работе сердца

Исследование интересно не только статистикой инсультов и инфарктов. У части участников ученые изучили структуру и работу сердца с помощью магнитно-резонансной томографии.

В анализ вошли более 11 тысяч человек, прошедших МРТ сердца. У людей с наиболее высоким воздействием света ночью обнаружили признаки неблагоприятного ремоделирования сердца: у них была больше масса левого желудочка, толще его стенки и ниже некоторые показатели сократительной функции.

Это важно потому, что изменения структуры и работы сердца могут появляться еще до того, как развивается клинически выраженное сердечно-сосудистое заболевание.

Обязательно ли спать в полной темноте

Исследование не позволяет установить конкретный уровень освещения, который гарантированно предотвращает инсульт. Поэтому нельзя утверждать, что человеку необходимо полностью затемнять комнату или что любая небольшая лампочка представляет опасность.

Однако результаты работы поддерживают более общий принцип: ночь должна оставаться временем с минимальным воздействием света.

Если в спальню постоянно попадает свет с улицы, можно использовать плотные шторы или жалюзи. При необходимости поможет маска для сна.

Также стоит убрать из поля зрения яркие экраны и закрыть небольшие источники постоянного света — например, светодиоды на некоторых электронных устройствах.

При этом выключение телевизора перед сном может быть полезно не только из-за света. Телевизор способен отвлекать внимание, мешать засыпанию и сокращать продолжительность сна.

А если полностью убрать свет невозможно

Не всегда спальню получается сделать абсолютно темной. В городе в окна могут попадать фонари, свет фар или рекламные вывески.

В такой ситуации необязательно стремиться к абсолютной темноте. Более практичный вариант — максимально уменьшить яркость источников света.

Особенно нежелательно использовать перед сном яркое освещение непосредственно перед глазами. Если ночью необходимо встать, лучше использовать слабый источник света, чем включать яркое верхнее освещение.

Что важно понимать о новом исследовании

Полученные результаты не означают, что человек обязательно столкнется с инсультом из-за телевизора или фонаря за окном.

Это было наблюдательное исследование. Ученые обнаружили связь между уровнем ночного освещения и последующим риском заболеваний, но не проводили эксперимент, в котором одной группе людей специально включали свет ночью, а другой — выключали.

Поэтому пока нельзя сказать, насколько именно снижение освещения способно уменьшить вероятность инсульта.

Кроме того, участники исследования представляли определенную группу населения Великобритании, поэтому результаты не обязательно одинаково применимы ко всем людям.

Тем не менее работа дополняет растущий объем данных о том, что условия сна могут иметь значение для сердечно-сосудистого здоровья. Авторы исследования подчеркивают важность достаточного сна и более темной ночной среды.

Затемнить спальню — простая мера, которая потенциально помогает поддерживать нормальный режим сна и циркадные ритмы. Но воспринимать ее как самостоятельный способ профилактики инсульта не стоит. На риск сердечно-сосудистых заболеваний гораздо сильнее влияют хорошо известные факторы, включая артериальное давление, курение, уровень физической активности, питание и наличие хронических заболеваний.

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