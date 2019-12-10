  1. Пятый канал
  4. Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве

Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве

, 14:54 | Ниса Мурзанаева Видео 203

Нарушитель несколько раз выстрелил из пистолета и распылил перцовый баллончик в лицо водителю транспортного средства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Demian Stringer; ТАСС / Boris Roessler

Неизвестный устроил стрельбу в автобусе, двигавшемуся по Новорловской улице в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, злоумышленник вошел в автобус марки Iveco и демонстративно выдохнул водителю в лицо сигаретным дымом. В ответ на замечание, неизвестный достал из-за пояса предмет похожий на пистолет.

В результате короткой потасовки, водителю удалось выбить оружие из руки хулигана и вытолкнуть его самого на улицу. После этого злоумышленник подобрал оружие и произвел несколько выстрелов из него, далее нападавший распылил водителю в лицо перцовый баллончик и скрылся.

В результате стрельбы никто не пострадал. Несмотря на то, что водитель автобуса категорически отказался писать заявление на нападавшего в полицию и давать описание злоумышленника, правоохранительными органами по данному факту проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный расстрелял пациентов больницы в Чехии.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям

Последние новости

15:59
Гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан в Петербурге
15:51
Видео: подсудимая по делу о теракте в метро Петербурга устроила истерику в зале суда
15:45
«Даже я себя узнать не могу»! Стеша Маликова перевоплотилась в красотку из 90-х
15:43
Не стало Юрия Лужкова: Каким он запомнился?
15:37
Лужков пожалел, что согласился управлять Москвой — Ресин
15:28
Внук Аллы Пугачевой показал, каким лихим подростком был в школе — фото

Сейчас читают

«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]