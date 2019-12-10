Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве

Неизвестный устроил стрельбу в автобусе, двигавшемуся по Новорловской улице в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, злоумышленник вошел в автобус марки Iveco и демонстративно выдохнул водителю в лицо сигаретным дымом. В ответ на замечание, неизвестный достал из-за пояса предмет похожий на пистолет.

В результате короткой потасовки, водителю удалось выбить оружие из руки хулигана и вытолкнуть его самого на улицу. После этого злоумышленник подобрал оружие и произвел несколько выстрелов из него, далее нападавший распылил водителю в лицо перцовый баллончик и скрылся.

В результате стрельбы никто не пострадал. Несмотря на то, что водитель автобуса категорически отказался писать заявление на нападавшего в полицию и давать описание злоумышленника, правоохранительными органами по данному факту проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный расстрелял пациентов больницы в Чехии.