Видео: Жена Антона Макарского показала повзрослевших детей Мурата Насырова

Антон Макарский вместе с супругой навестили родных артиста Мурата Насырова, погибшего почти 12 лет назад. На своей странице в Instagram Виктория выложила фотографии повзрослевших наследников певца — Лию и Акима. Подписчики отметили, что дети Насырова невероятно похожи на него.

Пара артистов прибыла в Казахстан чтобы почтить память певца — 10 декабря в Алматы состоится большой вечер памяти Насырова. Дети исполнителя выйдут на сцену с сольными номерами, посвященными их отцу. На мероприятии обязательно будут присутствовать родные певца.

Instagram @makarskie

Виктория Макарская также показала в сторис как Лия и Аким распеваются и репетируют номера. Насыров-младший играет на саксофоне и уверенно идет по стопам отца — мальчик серьезно увлечен музыкой. Дочь артиста, несмотря на явный талант, не стала связывать себя со сценой и занимается экономикой.

Трагедия случилась в 2007 году. Мурат Насыров упал с балкона собственной квартиры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Макарская рассказала, как рыдала от одиночества в квартире с привидениями.