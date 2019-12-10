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  4. Видео: Жена Антона Макарского показала повзрослевших детей Мурата Насырова

Видео: Жена Антона Макарского показала повзрослевших детей Мурата Насырова

, 19:12 | Алиса Старжевская Видео 276

В своем личном блоге Виктория показала 23-летнюю Лию и 19-летнего Акима.

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Фото, видео: ТАСС / Крючков Никита; Instagram @makarskie

Антон Макарский вместе с супругой навестили родных артиста Мурата Насырова, погибшего почти 12 лет назад. На своей странице в Instagram Виктория выложила фотографии повзрослевших наследников певца — Лию и Акима. Подписчики отметили, что дети Насырова невероятно похожи на него.

Пара артистов прибыла в Казахстан чтобы почтить память певца — 10 декабря в Алматы состоится большой вечер памяти Насырова. Дети исполнителя выйдут на сцену с сольными номерами, посвященными их отцу. На мероприятии обязательно будут присутствовать родные певца.

Instagram @makarskie

Виктория Макарская также показала в сторис как Лия и Аким распеваются и репетируют номера. Насыров-младший играет на саксофоне и уверенно идет по стопам отца — мальчик серьезно увлечен музыкой. Дочь артиста, несмотря на явный талант, не стала связывать себя со сценой и занимается экономикой.

Трагедия случилась в 2007 году. Мурат Насыров упал с балкона собственной квартиры. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Макарская рассказала, как рыдала от одиночества в квартире с привидениями.

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