Конституционный суд РФ снял ограничивающие нормы в правах на жилье жертвам политических репрессий

Конституционный суд (КС) сегодня вынес решение, которого многие годы ждали дети реабилитированных жертв политических репрессий. Теперь они смогут вернуться туда, где жили их родители до заключения. То есть, совершенно законно претендовать на квадратные метры.

Конституционный суд постановил устранить противоречие между федеральным законодательством и региональными правилами, которое возникло в 2005 году. Тогда субъекты федерации получили полномочия отправлять реабилитированных жертв репрессий в общую очередь. В некоторых регионах нужно соблюсти целый ряд условий — например, чтобы получить жилье в Москве, необходимо прожить там на законных основаниях 10 лет, не иметь другой недвижимости и быть малоимущим. Теперь, по решению КС, все ограничивающие нормы должны быть сняты, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Напомним, с 1991 года, когда вступил в действие Закон о реабилитации жертв политических репрессий, пострадавшими от политического режима признаны около четырех миллионов граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети жертв политических репрессий защищают свои жилищные права в КС.