«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой

Фигура Ирины Шейк в который раз покорила фанатов в Instagram. На новом фото супермодель сидит на полу в черном халате с капюшоном. Но даже при мимолетном взгляде на снимок, в глаза бросаются шикарные ноги красотки.
«Зима — это важно. Новый наряд с капюшоном», — написала к фото Ирина.
Эта часть гардероба стала причиной публикации, но именно капюшон на фото почти не разглядеть. Да и подписчики смотрели явно не на него. В комментариях звезду за эталонную внешность сравнили с Барби и Афродитой.
«Мой идеал женщины»;
«Ира, ну какая же ты бесподобная!»
«За такие ноги можно умереть», — ответили модели фолловеры на русском и английском языках.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк показала своего нового парня.