«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой

Фигура Ирины Шейк в который раз покорила фанатов в Instagram. На новом фото супермодель сидит на полу в черном халате с капюшоном. Но даже при мимолетном взгляде на снимок, в глаза бросаются шикарные ноги красотки.

«Зима — это важно. Новый наряд с капюшоном», — написала к фото Ирина.

Instagram @irinashayk

Эта часть гардероба стала причиной публикации, но именно капюшон на фото почти не разглядеть. Да и подписчики смотрели явно не на него. В комментариях звезду за эталонную внешность сравнили с Барби и Афродитой.

«Мой идеал женщины»;

«Ира, ну какая же ты бесподобная!»

«За такие ноги можно умереть», — ответили модели фолловеры на русском и английском языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк показала своего нового парня.