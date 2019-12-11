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  4. «За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой

«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой

, 4:10 | Валентин Черников Фото 16

Поклонники выразили свое восхищение безупречными ногами модели.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Фигура Ирины Шейк в который раз покорила фанатов в Instagram. На новом фото супермодель сидит на полу в черном халате с капюшоном. Но даже при мимолетном взгляде на снимок, в глаза бросаются шикарные ноги красотки.

«Зима — это важно. Новый наряд с капюшоном», — написала к фото Ирина.

Instagram @irinashayk

Эта часть гардероба стала причиной публикации, но именно капюшон на фото почти не разглядеть. Да и подписчики смотрели явно не на него. В комментариях звезду за эталонную внешность сравнили с Барби и Афродитой.

«Мой идеал женщины»;

«Ира, ну какая же ты бесподобная!»

«За такие ноги можно умереть», — ответили модели фолловеры на русском и английском языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк показала своего нового парня.

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