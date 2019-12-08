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Ирина Шейк показала своего нового парня

, 18:33 | Алиса Старжевская 260

Избранником модели стал давний друг девушки и фэшн-фотограф Рован Папье.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk, @rowanpapier

Похоже, что Ирина Шейк окончательно смогла пережить расставание с актером Брэдли Купером. Недавно, в сторис Instagram модель показала подписчикам трогательное фото, на котором возлюбленные общаются по видеосвязи, пишут «Невские новости».

С фэшн-фотографом из Великобритании Рованом Папье Ирина знакома много лет. Поклонники утверждают, что их отношения переросли в нечто большее, а одна из последних прогулок пары закончилась в отеле.

Instagram @rowanpapier

Видимо Ирина решила «выложить все карты на стол» и опубликовала изображение любовника в своем микроблоге. На скриншоте видеозвонка видно, что разговор Папье и Шейк происходит в сумерки, а девушка уже находится в постели. Судя по всему, молодые находятся в разных городах, поэтому решили поболтать через интернет.

Несмотря на то, что Шейк старалась держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз журналистов, ей все равно продолжали приписывать любовные романы. Западные СМИ были уверены в ее романах с бывшим мужем Дженнифер Энистон Джастином Теру и актером Дуэйном Джонсоном.

Ранее 5-tv.ru писал что Ирина Шейк разделась для змеи.

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