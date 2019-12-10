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  4. В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

, 20:23 Эфирная новость 15

На скамье подсудимых не было двух заказчиков преступления. Они находятся в международном розыске.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

В общей сложности 224 года колонии на десятерых и один пожизненный срок — такое наказание установил суд организаторам теракта в петербургском метро.

3 апреля 2017го года смертник подорвал себя на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Была еще одна бомба на другой станции, она не сработала.

Заказчики преступления, еще два боевика объявлены в международный розыск.

Дмитрий Акимов узнал, какие доказательства собрали за время следствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подсудимая по делу о теракте в метро Петербурга устроила истерику в зале суда.

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