В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

В общей сложности 224 года колонии на десятерых и один пожизненный срок — такое наказание установил суд организаторам теракта в петербургском метро.

3 апреля 2017го года смертник подорвал себя на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Была еще одна бомба на другой станции, она не сработала.

Заказчики преступления, еще два боевика объявлены в международный розыск.

Дмитрий Акимов узнал, какие доказательства собрали за время следствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подсудимая по делу о теракте в метро Петербурга устроила истерику в зале суда.