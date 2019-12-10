Видео: подсудимая по делу о теракте в метро Петербурга устроила истерику в зале суда

Единственная женщина-подсудимая по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга билась на судебном заседании в истерике и кричала о своей невиновности. Кадры с места событий попали в распоряжение 5-tv.ru. Шохисту Каримову приговорили к 20 годам лишения свободы. Вместе с ней суд вынес приговоры еще десяти обвиняемым.

Помимо лишения свободы суд приговорил подсудимую к штрафу в размере полмиллиона рублей. На видео видно, как Каримова устраивает настоящую истерику, когда приставы уводят ее из зала суда. В ноябре этого ода Шохиста Каримова упала в обморок во время того, как прокурор зачитывал возможные сроки обвиняемых.

В Следственном управлении СК России сообщили, что подсудимых обвиняли в различных преступлениях, в том числе, изготовлении взрывчатки и совершении теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. На суде все фигуранты по делу отрицали виновность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожизненный срок получил основной фигурант по делу о теракте в метро Петербурга.