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Видео: подсудимая по делу о теракте в метро Петербурга устроила истерику в зале суда

, 15:51 | Ниса Мурзанаева Видео 37

Шохисту Каримову приговорили к 20 годам лишения свободы.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Единственная женщина-подсудимая по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга билась на судебном заседании в истерике и кричала о своей невиновности. Кадры с места событий попали в распоряжение 5-tv.ru. Шохисту Каримову приговорили к 20 годам лишения свободы. Вместе с ней суд вынес приговоры еще десяти обвиняемым.

Помимо лишения свободы суд приговорил подсудимую к штрафу в размере полмиллиона рублей. На видео видно, как Каримова устраивает настоящую истерику, когда приставы уводят ее из зала суда. В ноябре этого ода Шохиста Каримова упала в обморок во время того, как прокурор зачитывал возможные сроки обвиняемых.

В Следственном управлении СК России сообщили, что подсудимых обвиняли в различных преступлениях, в том числе, изготовлении взрывчатки и совершении теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. На суде все фигуранты по делу отрицали виновность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожизненный срок получил основной фигурант по делу о теракте в метро Петербурга.

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