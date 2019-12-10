Авария на газопроводе под Новосибирском привела к отключению 3,5 тысячи абонентов

Авария на распределительном газопроводе под Новосибирском привела к отключению 3,5 тысячи абонентов. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло в городе Колывань при проведении земляных работ.

В настоящее время прекращено газоснабжение 44 многоквартирных домов, 3442 частных жилых строений, десяти социально значимых объектов и четырех котельных.

Специалисты филиала «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области работают над ликвидацией аварии. Проведен сброс голубого топлива из магистральных сетей. На месте прорыва ведутся восстановительные работы. Газовики планируют возобновить подачу голубого топлива к 6.00 по местному времени (2.00 по московскому времени — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль влетел в газопровод и взорвался в Кабардино-Балкарии.