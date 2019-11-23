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Автомобиль влетел в газопровод и взорвался в Кабардино-Балкарии

, 22:56 | Василий Заика Видео 103

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По невероятному стечению обстоятельств, погибших и пострадавших нет.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Поврежденный в ДТП газопровод вспыхнул в Кабардино-Балкарии. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в Нальчике на перекрестке улиц Тлостанова и Гукова.

Автомобиль врезался в газораспределитель и оборвал магистраль, в результате чего произошло возгорание голубого топлива. Машина полностью сгорела и пламя, впоследствии, перекинулось на здание продуктового магазина. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В ликвидации ЧП задействованы 52 человека и 12 единиц техники. Было произведено локальное отключение газоснабжения. Угроза распространения огня отсутствует. По невероятному стечению обстоятельств, погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и один ранен в результате «огненного» ДТП в Москве. На Новоданиловской набережной столкнулись и загорелись автомобиль и мотоцикл.

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