Автомобиль влетел в газопровод и взорвался в Кабардино-Балкарии

Поврежденный в ДТП газопровод вспыхнул в Кабардино-Балкарии. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в Нальчике на перекрестке улиц Тлостанова и Гукова.

Автомобиль врезался в газораспределитель и оборвал магистраль, в результате чего произошло возгорание голубого топлива. Машина полностью сгорела и пламя, впоследствии, перекинулось на здание продуктового магазина. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В ликвидации ЧП задействованы 52 человека и 12 единиц техники. Было произведено локальное отключение газоснабжения. Угроза распространения огня отсутствует. По невероятному стечению обстоятельств, погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и один ранен в результате «огненного» ДТП в Москве. На Новоданиловской набережной столкнулись и загорелись автомобиль и мотоцикл.