«Между елкой и пальмами»: Перминова не может определиться с зимними каникулами

Модель и светская львица Елена Перминова поделилась с подписчиками воспоминаниями о днях, проведенных на Мальдивах. На своей странице в Instagram она выложила фото, сделанное на пляже и пожаловалась, что никак не может решить, куда отправиться на новогодние каникулы.

«Мечусь между елкой и пальмами», — написала Перминова.

Мнения интернет-пользователей разделились. Одни считают, что нет ничего романтичнее наряженной дома елки и зимнего пейзажа за окном, другие убеждены, что лучше встречать Новый год в теплых краях, а вместо ели нарядить пальму, третьи предпочитают отправиться на лыжный курорт.

Instagram @lenaperminova

Впрочем, внимание большинства подписчиков Преминовой оказалось приковано не к размышлениям о выборе идеального места для новогоднего отдыха, а к фигуре 33-летней модели и необычному фасону ярко-красного купальника.

«Лена! Ты зачем такая идеальная вся? Прекращай давай, » — написала в комментариях Виктория Боня.

«Роскошная фигура!»

«Лена, а муж влюбился в глаза или ноги?»

«Русалочку выбросило на берег!»

«С такой фигурой, только под пальмой и лежать!», — восхищаются фолловеры.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Елена Перминова порадовала поклонников обнаженным фото, на котором демонстрирует загар, слегка прикрывшись полотенцем.