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  4. Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у членов делегации на саммите в Париже

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у членов делегации на саммите в Париже

, 2:42 | Василий Заика Видео 10

Официальный представитель Кремля отнес заявление главы МВД Украины к домыслам.

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Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, /Дружинин Алексей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников российской делегации саммита «нормандской четверки» в Париже якобы «сдали нервы», сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отнес заявление главы МВД Незалежной к домыслам.

«Нет. Не было», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Арсен Аваков в своем заявлении украинской прессе сообщил, что, в частности, помощник главы российского государства Владислав Сурков во время переговоров в «нормандском формате» якобы «психанул», бросив документы на стол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мировые СМИ отреагировали на итоги саммита «нормандской четверки». Популярные издания пестрят громкими заголовками. Вот только их содержание изрядно разнится.

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