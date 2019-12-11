Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у членов делегации на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников российской делегации саммита «нормандской четверки» в Париже якобы «сдали нервы», сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отнес заявление главы МВД Незалежной к домыслам.

«Нет. Не было», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Арсен Аваков в своем заявлении украинской прессе сообщил, что, в частности, помощник главы российского государства Владислав Сурков во время переговоров в «нормандском формате» якобы «психанул», бросив документы на стол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мировые СМИ отреагировали на итоги саммита «нормандской четверки». Популярные издания пестрят громкими заголовками. Вот только их содержание изрядно разнится.