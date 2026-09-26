Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 20 0

Переговоры состоялись в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе германской стороны.

Лавров встретился с МИД ФРГ впервые с 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Северный поток

Лавров встретился с главой МИД ФРГ впервые за 4,5 года на полях ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября провел встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Переговоры прошли в Нью-Йорке, где российский министр участвует в недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, с просьбой об организации переговоров выступила немецкая сторона. Она также сообщила, что представители Вадефуля заранее обозначили ряд условий для работы журналистов.

В частности, немецкая сторона потребовала ограничить присутствие СМИ, не допускать вопросов во время встречи, не вести аудиозапись вступительных заявлений министров и установить эмбарго на публикацию материалов.

Нынешние переговоры стали первой встречей Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Германии после 18 января 2022 года. Тогда российский министр провел переговоры с занимавшей этот пост Анналеной Бербок.

На фоне контактов между представителями России и Германии ранее обсуждалась и возможность восстановления энергетического сотрудничества. Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что совместная работа Москвы и Германии может позволить вновь запустить «Северный поток». Так он отреагировал на заявление сопредседателя партии АдГ Тино Хрупаллы, выступившего за международное расследование подрыва газопроводов, а также их ремонт и последующий запуск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США хотят восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», а затем выкупить их у Европейского союза в десять раз дешевле, чтобы контролировать поставки и цены на газ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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