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Пассажирский Як-42 вернулся в аэропорт Уфы после отказа двигателя

, 23:29 | Василий Заика Видео 23

Самолет авиакомпании «КрасАвиа» следовал рейсом Уфа-Нижневартовск-Мирный. На борту находился 81 человек.

Фото: Wikipedia.org

Пассажирский самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» благополучно вернулся в аэропорт Уфы после отказа третьей силовой установки, сообщает «Интерфакс».

Воздушное судно, на борту которого находились 73 пассажира, в том числе трое детей, и восемь членов экипажа, следовало рейсом Уфа-Нижневартовск-Мирный. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

«Рейс KI-9551, тип ВС ЯК-42, маршрут Уфа-Нижневартовск-Мирный, в 00.20 местного времени (22.20 по московскому времени — Прим.ред.) воздушное судно совершило посадку в штатном режиме», — цитирует агентство представителя аэропорта.

После приземления Як-42 самостоятельно зарулил с взлетно-посадочной полосы на стоянку. По факту авиационного инцидента будет проведена проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у самолета, следующего из Уфы в Нижневартовск, произошел отказ двигателя.

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